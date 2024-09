Des mesures de modération du trafic à Develier

Develier veut lancer des actions pour modérer le trafic. Le Conseil communal a décidé de mettre en place des mesures dans deux secteurs, soit celui du quartier Champ-de-Val et celui entre La Condemenne et la route de Courtételle. La signalisation et le marquage seront améliorés dans la première zone - qui est déjà limitée à 30 km/h – et une interdiction de circuler est prévue entre la route des Rangiers et celle de Bourrignon via le Champ-de-Val. Quant au second secteur, la vitesse sera réduite à 30 km/h. Les dispositions sont mises à l’enquête publique et publiées ce jeudi dans le Journal officiel. Les deux mesures prioritaires font partie d’un concept général de mobilité qui a été établi pour l’ensemble de la commune de Develier en janvier 2024. /comm-fco