Deux arrestations à la suite de vols à Courtételle et à Delémont

Deux personnes soupçonnées d’être les auteurs de vols et de dommages à la propriété commis à Courtételle et à Delémont ont été arrêtées. La police cantonale jurassienne les a appréhendées à Courtételle alors qu’un témoin avait avisé les forces de l’ordre de la présence d’individus qui fouillaient dans des véhicules à Courtételle. Le premier suspect était en possession de matériel volé et d’outils pour briser les fenêtres de voitures. L’autre individu a été arrêté grâce à l’intervention d’un maître-chien et de son canidé. Il avait sur lui des cartes bancaires dérobées un peu plus tôt dans un véhicule. La police cantonale jurassienne précise que plus d’une douzaine de plaintes pour vols et dommages à la propriété ont été enregistrés en ville de Delémont et dans le village de Courtételle dans la nuit de mercredi à jeudi. /comm-fco