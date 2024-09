« Emboîtable-empilable », selon Felicitas Holzgang

Felicitas Holzgang a ressorti ses manuels pour sa nouvelle exposition. La potière de Bonfol présente dès samedi ses nouvelles œuvres. Le vernissage est à 17h17 dans son atelier. L’artiste a choisi de travailler sur le thème « emboîtable-empilable ». Ainsi les tasses prennent de la hauteur pour former une tour, une crèche se cache dans une poupée russe ou les assiettes se transforment en fleur une fois empilées. Mais pour parvenir à l’emboîtement parfait, il faut de la précision. « Il faut qu’on travaille au millimètre » indique Felicitas Holzgang qui, après plusieurs années de travail libre, s’est plongée dans des calculs : « ça m’a fait du bien de me conditionner ». Selon la maître céramiste, c’est ça qui fait « la différence entre un potier formé et un potier du dimanche ». L’esthétisme de chaque objet est ainsi pensé de deux manières : isolé, mais aussi en cohérence avec le lot. « On peut faire en sorte que « la pile est organique par exemple. On a l’impression qu’on voit une fleur ou une pive », explique Felicitas Holzgang. La 33e exposition de la potière de Bonfol se tient jusqu’au 27 octobre. /ncp