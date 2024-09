Le PCSI préfère jouer la prudence

On en reste à deux candidats pour l’élection complémentaire au Gouvernement jurassien le 24 novembre prochain. Dernier parti à se prononcer sur une éventuelle participation à la course, le PCSI a décidé jeudi soir de ne pas se lancer. Sur la petite trentaine de membres réunis à Courtételle, 25 ont ainsi suivi la position du comité directeur (2 voix contre et 2 abstentions). La présidente du PCSI Sophie Guenot a estimé que « mieux vaut attendre l’élection générale de 2025, plutôt que d’engager une candidature pour moins d’un an et mettre en péril notre actuelle place au gouvernement ». La majorité a donc décidé de jouer la prudence, et de miser sur 2025 pour conserver le siège du parti à l’exécutif et renforcer sa députation.

Le délai pour le dépôt des candidatures échoit le lundi 30 septembre à midi. Pour l’heure, la course à la succession de Jacques Gerber (PLR) semble destinée à se jouer entre Pauline Godat (Les Vert-e-s) et Stéphane Theurillat (Le Centre). Quant à savoir si le PCSI appellera à soutenir l’un des deux candidats, le débat a été ouvert lors de l’assemblée de jeudi soir, mais les membres présents se sont montrés très tièdes. Le comité directeur devra se pencher sur la question avant de formuler une proposition devant la prochaine assemblée, le 6 novembre à Moutier. /lad