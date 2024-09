Le SEOD va aider la ville de Delémont à financer le giratoire des Prés-Roses

Le SEOD va délier les cordons de la bourse pour faire avancer le projet de déchèterie régionale. Le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs a décidé jeudi soir de participer au financement du giratoire qui doit être construit aux Prés-Roses à Delémont. Le rond-point permettra notamment aux automobilistes d’accéder au futur Centre de collecte et de valorisation (CCV). Concrètement, les délégués ont validé une participation directe de 435'000 francs au projet et une avance du même montant, accordée par le SEOD, sous forme de prêt à la ville de Delémont. Cette démarche est proposée en raison des difficultés financières rencontrées par la capitale jurassienne.

Le permis de construire de la déchèterie a été accordé il y a un peu plus d’un an, mais le canton et la Confédération exigent qu’un giratoire à quatre branches soit réalisé au niveau du bâtiment de la police cantonale. Face aux reports successifs de l’ouverture du CCV, le SEOD a ainsi préféré devancer la décision du Conseil de ville de Delémont et réduire le montant à charge de la capitale jurassienne. La construction de ce rond-point est devisé à plus de deux millions de francs. Le législatif delémontain doit désormais valider la participation restante de la ville pour que le projet se concrétise.

Notez que le canton du Jura et la Confédération contribueront aussi au financement de ce giratoire. /alr