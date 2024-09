Les primes maladie augmenteront de 8,9% dans le Jura

Hausse des coûts « contestable »



De leur côté, les autorités cantonales ne contestent pas le vieillissement de la population plus marqué dans le Jura « qui explique un tiers de la hausse des coûts annuels » pour expliquer cette nette augmentation des primes maladie. Une deuxième explication serait que les primes encaissées ne couvrent pas les coûts des assurés jurassiens. « Cela peut s’expliquer par une volatilité plus importante des assurés jurassiens, qui optent pour des franchises plus élevées et des modèles plus restrictifs », précise le Canton dans un communiqué. Le département de l’Économie et de la Santé indique encore que les chiffres de l’OFSP qui montrent une hausse des coûts de plus de 10% dans le canton au premier semestre 2024 « sont contestables ». « Selon les chiffres en possession des autorités cantonales (hôpitaux et EMS notamment) et qui ont été vérifiés, la hausse effective est nettement en-dessous des chiffres avancés ».