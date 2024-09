Primes maladie : « On a laissé aller un système à la dérive »

Le canton du Jura enregistrera la troisième plus forte augmentation moyenne des primes maladie de Suisse, avec une progression de 8,9%. La facture sera encore plus lourde pour les adultes du canton, avec une hausse moyenne de 9,2% pour 2025. Pour cette expliquer cette progression, la hausse des coûts de la santé est pointée du doigt. L’augmentation particulièrement marquée dans le Jura s’explique en partie par le vieillissement de la population : « Nous avons 15% de personnes de plus de 65 ans par rapport au reste de la Suisse », a précisé le ministre jurassien de l’Économie et de la Santé, Jacques Gerber, dans le Journal de 18h. Il conteste en revanche les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur les coûts des médicaments et des EMS.