Deep Shelter, de l’abri antiatomique au premier album

Le groupe de rock ajoulot Deep Shelter sort son premier album. « Red Light » contient sept morceaux composés par les jeunes musiciens jurassiens. Ils sont désormais cinq à composer Deep Shelter, né il y a 8 ans au Collège Stockmar à Porrentruy. Le batteur Maxence Nappez et le guitariste Andréa Schaffner ont présenté l’album ce vendredi dans « La Matinale ». « À la base, on faisait des reprises et à force on a commencé à composer. Huit ans après, on a trouvé notre son de groupe, notre vocabulaire », explique Maxence Nappez. Tout est né dans un abri antiatomique, le local de la répétition du groupe qui a inspiré le nom « Deep Shelter », (abri profond). « On a tout enregistré dans notre local à Porrentruy. Ce sont deux, trois longues années où on parle d’un projet qui avance petit à petit », raconte Andréa Schaffner. L’album « Red Light » parle de « conflits intérieurs, conflits relationnels, autosabotages » et l’objectif du groupe est de « faire le plus de concerts possibles, dans la région, en Suisse romande, en France ». L’album sera présenté ce vendredi soir à 20h au Point jazz à Courgenay en présence des autres membres du groupe, Elisa Studer, Juliane Caillet et Elisa Migy. /mmi