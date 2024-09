Le « Pain surprise » de Blaise Bersinger

Un spectacle participatif et improvisé s’invite à Vicques. Blaise Bersinger présente « Pain surprise » ce samedi soir à l’Atrium. L’humoriste suisse entre sur scène sans la moindre idée de ce qu’il s’apprête à jouer. Sa performance qui est inédite à chaque représentation et qui dure environ une heure mélange humour culoté et improvisation.

L’exercice demande moins de préparation le jour même du spectacle, mais de nombreuses années d’expérience sont nécessaires en amont pour apprendre à improviser selon Blaise Bersinger : « Je travaille quand même mais différemment. » Le public est invité à participer, mais « personne ne monte sur scène », rassure l’humoriste. Chaque spectateur peut écrire un mot sur un bout de papier pour que Blaise Bersinger en tire quelques-uns au sort tout au long du spectacle pour « un boost d’inspiration. » Chaque proposition est bonne à prendre même si certaines sont plus banales qu’originales, « il n’y a pas de mauvaise proposition, il n’y a que de mauvais improvisateurs », estime le comédien qui est aussi devenu musicien pour l’occasion. Le spectacle a été mis en musique par ses soins. « J’apprends à faire du piano et de la basse », précise Blaise Bersinger.