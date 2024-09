Le développement du Banné à bout touchant

Le projet de développement de la zone de sports et loisirs du Banné semble en bonne voie. Jeudi soir, le Conseil de ville de Porrentruy a accepté à une large majorité une motion du groupe PS-Les Verts. Le texte demande au Conseil municipal d’agir concrètement pour promouvoir la biodiversité dans ce secteur. Il a été déposé en mai alors que des associations environnementales avaient fait recours contre la création d’un parking et plus globalement à l’implantation d’un projet d’acrobranche et d’un bike parc. Le Conseil municipal était aussi favorable à la motion. D’ailleurs, elle est déjà en partie réalisée, puisqu’une mare sera creusée aux abords du Banné. Selon une étude, les amphibiens, qui séjournent dans la forêt avoisinante, pourraient ainsi éviter de traverser les axes de circulation jusqu’à l’étang Corbat, situé vers l’ancienne route de Bressaucourt, lors de leur migration.

D’autres mesures pour améliorer la biodiversité sont aussi sur la table. Les efforts consentis semblent porter leur fruit, puisque les associations environnementales ont suspendu la procédure cet été. Un accord serait « à bout touchant » entre Pro Natura Jura, la Société des sciences naturelles du Pays de Porrentruy et la Municipalité, selon le conseiller municipal en charge du dossier Julien Parietti, ce qui pourrait donc ouvrir la voie aux autres projets, que sont l’Aventure Jura Parc et le Jura Bike Park. Le Conseil municipal espère communiquer officiellement sur ce dossier d’ici une quinzaine de jours.





Au tour de la rue du 23-juin

Jeudi soir, les conseillers de ville ont aussi validé le crédit de 660'000 francs pour le réaménagement de la rue du 23-juin, entre l’Hôtel de ville et la place des Bennelats. /ncp