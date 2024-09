« Le monde en cause » : la guerre se poursuit en République démocratique du Congo

Les guerres se multiplient dans le monde, mais celle à laquelle on s’intéresse ce vendredi ne fait pas les gros titres. Il s’agit du conflit qui oppose les forces armées de la République démocratique du Congo à la rébellion du M23, soit le mouvement du 23 mars, qui est soutenu par le pays voisin du Rwanda. Cette guerre qui se déroule à l’est de la RDC a déplacé plus de deux millions de personnes. Des milliers de victimes sont, par ailleurs, à déplorer. L’évêque de Goma, Willy Ngengele, ville épicentre du conflit, était de passage dans le Jura récemment pour parler de la situation dans son pays. « La rébellion est bien organisée. Elle occupe un territoire aussi grand que le Rwanda à l’est de la RDC et une zone riche en minerai d’or ou encore de diamants », explique le responsable religieux.