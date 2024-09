Les motivations des coureurs du Trophée jurassien à la loupe

Il s’est penché sur ce qui motive les coureurs du Trophée jurassien. Lorin Gogniat a réalisé un travail de master en lien avec la course à pied, et principalement les événements populaires de petite taille. Le Jurassien de 26 ans, qui vient de terminer ses études en gestion du sport et des loisirs à l’université de Lausanne, a envoyé un questionnaire à tous les participants des différentes courses du Trophée jurassien pour savoir ce qui les poussait à prendre part à de tels événements. L’habitant de Glovelier a reçu plus de 200 réponses. « On pense souvent que le fait de se mesurer et de se comparer à d’autres coureurs est une motivation qui pousse globalement le peloton, alors qu’en fait ce n’est pas quelque chose de vrai », explique Lorin Gogniat. Parmi la liste des facteurs motivationnels, ceux qui arrivent en tête sont le défi personnel, la santé et la socialisation.