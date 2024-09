Raoul Jaeggi demande la démission immédiate de Jacques Gerber

Des propos qui ne passent pas. Dans une lettre adressée au Parlement, Raoul Jaeggi exprime son indignation suite aux propos tenus par le ministre Jacques Gerber lors du journal de 12h45 vendredi de la Radio Télévision Suisse (RTS). « Je suis offusqué et outré comme jamais je n’ai pu l’être, suite à l’insulte adressée à l’ensemble du peuple jurassien. Devant l’ensemble des auditeurs de Suisse, votre collègue a clamé que le niveau d’éducation des Jurassiens est inférieur à celui des autres Suisses. Cette déclaration est non seulement blessante pour les Jurassiennes et Jurassiens, mais également infondée et inacceptable de la part d’un membre du Gouvernement », écrit Raoul Jaeggi.

Le député Vert’libéral demande ensuite dans sa lettre que Jacques Gerber démissionne de son poste de ministre avec effet immédiat. « Il en va de l’honneur et de la dignité de notre canton et de la fonction », estime le député. Raoul Jaeggi précise encore que son « intervention ne doit pas être perçue comme une attaque politique partisane envers le PLR ». /ech