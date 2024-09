Un bilan réjouissant pour la première année du Musée du ski

Plus de 5'000 personnes ont franchi ses portes en un an. Le Musée du ski fête dimanche son premier anniversaire. Ouverte en septembre 2023, l’institution du Boéchet propose aux visiteurs de se plonger dans l’histoire de ce sport hivernal. Le musée met en lumière une partie des milliers de paires de skis collectionnées par le Franc-Montagnard Laurent Donzé. Le conservateur tire un bilan positif de cette première année d’existence. « On n’avait pas d’objectif très précis, mais le nombre de visiteurs est élevé. Il y a la quantité, mais aussi la satisfaction des gens. Par le bouche-à-oreille, beaucoup de personnes ramènent leur famille et leurs amis », explique Laurent Donzé. Selon le passionné, les visiteurs viennent d’un peu partout en Suisse, mais aussi de France ou encore d’Autriche.

Durant cette première année, le Musée du ski a collaboré avec d’autres institutions et partenaires. Il a, par exemple, participé à la publication d’un livre référence sur le ski dans notre pays ou prêté divers objets pour la prochaine exposition temporaire du Musée Bolle à Morges, qui est dédiée à l’illustrateur Carlo Pellegrini. Des historiens du sport ont aussi manifesté de l’intérêt pour le musée et ses collections.