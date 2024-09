Près de 20'000 visiteurs pour les expositions de Jura-24

Le volet culturel des 50 ans du Plébiscite tire sa révérence. Les quatre expositions mises sur pied à travers le Jura se sont terminées samedi. Quelque 16'000 visiteurs se sont rendus à Delémont, Porrentruy, Moutier et au Noirmont pour se pencher dans le passé, le présent et le futur du canton du Jura. Environ 2'700 personnes se sont, par ailleurs, promenées le long des balades qui étaient proposées dans les Franches-Montagnes. « Nous sommes tout près de l’objectif que nous nous étions fixé. On pensait à 20'000 personnes. Et si on inclut les promeneurs, nous ne sommes pas si loin. C’est un sujet de grande satisfaction, car c’était une formule nouvelle avec des expositions créées de toutes pièces. On n’était pas sûr que le concept plairait, mais ça a été le cas », a indiqué la présidente de Jura-24, Marie-Josée Portmann, dimanche dans le Journal de 12h15.