Duel confirmé pour la mairie de Fontenais, élection libre à Mettembert

La situation politique se décante dans six communes jurassiennes, où des postes sont à pourvoir dans les exécutifs. Le délai de dépôt des candidatures est arrivé à échéance ce lundi à midi, en vue des élections du 24 novembre prochain.

En l’absence de surprise de dernière minute, il y aura bien un duel pour la succession d’Yves Petignat à la mairie de Fontenais. Comme déjà annoncé, Victor Egger (PS) et Fabrice Briot (Alliance Centre-Droite) sont candidats pour le poste. A Mettembert, c’est une élection libre qui attend les ayants droit : personne ne s’est annoncé pour remplacer le maire démissionnaire Gaël Monnerat.

Dans les quatre communes restantes – où des fauteuils au Conseil communal étaient vacants – tout est d’ores et déjà réglé. Seul candidat en lice à Courrendlin, Kilian Geiser (PS) est élu tacitement pour occuper le siège libre. Idem pour Marc Ritter (sans-parti) à l’exécutif de Bourrignon et pour Nicolas Loviat (sans-parti) à celui de Mervelier. Le Bémont, enfin, a vécu ce lundi une double élection tacite. Emmanuelle Frésard (sans-parti) et Jean-François Milani (sans-parti) occuperont les deux fauteuils à pourvoir au Conseil communal. /rch