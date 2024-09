« Rendez-vous sport » : Judo Jura

« On aurait préféré éviter cette phase de play-out, mais on a eu plusieurs blessés et il y a beaucoup de jeunes. Cela explique peut-être qu’on se retrouve au pied du mur », analyse le président de l’association jurassienne de judo et de ju-jitsu Dominique Berthold. Toutefois, il est persuadé qu’en cas de relégation, ses hommes ne partiraient pas. Il pense également que ce sera possible de remonter. Concernant la discipline, passablement de monde est attiré par ce sport dans le canton, selon lui. Près de 400 membres sont actifs dans la région et de nombreux jeunes s’inscrivent chaque année. /lge