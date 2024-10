Hommage au peintre jurassien Pierre Michel à Soyhières

Une exposition va rendre hommage au peintre jurassien Pierre Michel à l’espace culturel de La Cave à Soyhières. L’événement aura lieu du 6 au 27 octobre prochains. Il est organisé par les fils de l'artiste, Pierre-Alain et Frédéric Michel. Décédé en 2009, Pierre Michel aurait eu 100 ans cette année.

Pierre Michel est connu pour sa peinture des paysages jurassiens, principalement des Franches-Montagnes. Il a aussi été membre fondateur de la Société des peintres et sculpteurs jurassiens en 1954. « Notre père nous a laissé un tout bel héritage. On le découvre en préparant cette exposition. Nous voulons montrer les différentes techniques qu’il utilisait, et pas uniquement l’huile. Il y a aussi l’émail, la gouache, la poterie, la céramique et la sculpture », confie Frédéric Michel. « Notre père disait souvent que plus il lui fallait du temps pour réaliser une œuvre, moins elle était réussie ! Il avait un côté dynamique, peignait à l’instinct. Il avait une approche zen et lâchait prise », raconte de son côté Pierre-Alain Michel.