Tristan Maillard nommé directeur général de la Haute Ecole Arc

Tristan Maillard succédera à Brigitte Bachelard à la tête de la Haute Ecole Arc. Il prendra ses fonctions le 1er février 2025. Docteur en physique diplômé de l'ETH Zurich, il a été à la tête de la division pour les sciences naturelles et de l’ingénieur du Fonds national suisse entre 2015 et 2017 avant de rejoindre le secrétariat général de l’EPFL, qu'il dirige actuellement. Il est également membre du Conseil stratégique du département Gestion de la Haute école spécialisée bernoise (BFH).

« La personnalité enthousiaste, le parcours professionnel et l’expérience de Tristan Maillard dans le monde des hautes écoles et de la recherche font de lui le candidat naturel au poste de directeur général de la Haute Ecole Arc. Je suis convaincu qu’il va apporter une nouvelle énergie à l’institution », se réjouit le Ministre jurassien Martial Courtet, président du Comité stratégique de l’Ecole. Une appréciation pleinement partagée par les Conseillères d’Etat neuchâteloise et bernoise Crystel Graf et Christine Häsler, également membres du Comité stratégique de la HE-Arc.

« Je remercie le Comité stratégique de la Haute Ecole Arc de sa confiance et je suis honoré de rejoindre une institution reconnue pour son engagement en faveur de la qualité de l’enseignement et de l’innovation », affirme Tristan Maillard.

Selon une enquête récente de la RTS, Brigitte Bachelard était une figure contestée par certains. /comm-cob