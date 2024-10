Un site internet comme outil de surveillance des risques de crues

Le Canton lance un site internet pour améliorer la surveillance des risques de crues et la prévention des dégâts. L’outil qui a été développé par l’Office de l’environnement regroupe l’ensemble des données pluviométriques et hydrométriques disponibles à l’échelle cantonale et permet leur suivi en temps réel, indiquent les autorités dans une communication transmise ce mardi.

La plateforme est destinée aux services d’intervention mais reste accessible au public. Sa mission est de faciliter l’analyse en temps réel et d’offrir une vue d’ensemble « essentielle en cas d’événement majeur ». La centralisation des données doit participer à une meilleure prévision des dangers ainsi qu’à une meilleure préparation aux interventions.

Les données sont publiques et peuvent être consultées en temps réel sur le site de veille hydrométéorologique et Qualité des eaux du Canton du Jura. /comm-jad