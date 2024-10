Une étude novatrice dans le domaine des soins à domicile

Un projet de recherche innovant et unique en Suisse dans lequel le Jura occupe une place prépondérante. La Fondation pour l’aide et les soins à domicile du Jura (FASD) s’associe avec deux autres acteurs du pays pour améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé. Il faut dire qu'en Suisse, près d'un tiers des soignants quittent la profession avant 35 ans. Financée par la HES-SO, l’étude débutera le jeudi 3 octobre et s’étalera sur plus de deux ans. Ces prochains jours, les collaborateurs de la FASD rencontreront l'équipe de recherche pour mettre en place les premiers travaux. Plus de 400 employés sont concernés, tous métiers confondus. Concernant le côté innovant, le directeur de la FASD Ian Hennin relève notamment le caractère interventionnel de l’étude, c’est-à-dire que des mesures seront proposées et prises durant la recherche.