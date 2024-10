Des milliers d’entrées gratuites au Comptoir franc-montagnard

La billetterie du Comptoir franc-montagnard vit peut-être ses dernières heures. La 46e édition de la manifestation commerciale démarre ce mercredi soir à 18h à la Halle-Cantine à Saignelégier et se tient jusqu’à dimanche. L’événement affiche complet avec 44 exposants de la région. En revanche, les organisateurs ont plus de mal à attirer le public. Pour remédier à cela, ils ont décidé de donner 200 entrées à chaque exposant, soit 8'800 billets gratuits, alors que la manifestation a accueilli entre 6'000 et 7'000 visiteurs ces dernières années. Il s’agit d’une période de transition avant, peut-être, de rendre l’accès à l’événement totalement gratuit. « On verra le retour qu’on aura par rapport à tous ces billets offerts », indique Romain Paratte, le président du Comptoir franc-montagnard.