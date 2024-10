La saison de la chasse générale est ouverte dans le Jura

Les chasseurs sont de sortie ce mercredi. Le coup d’envoi de la chasse générale a été donné. Le chevreuil pourra être chassé durant les deux prochains mois, tout comme le sanglier déjà dans le viseur depuis début juin. La chasse au lièvre brun reste interdite. Comme d'habitude, les chevreuils et les sangliers composeront l'essentiel des bêtes abattues par les 380 détenteurs du permis de chasse, a indiqué lundi le canton du Jura.







Les chasseuses aussi de sortie

Si 380 personnes ont obtenu leur permis de chasse cette année dans le canton, seules 14 sont des femmes. Cela représente 4% des adeptes. Parmi elles, Christine Demagistri n’en est pas à son coup d’essai. Elle a déjà obtenu plus d’une cinquantaine de patentes. Elle se réjouit de voir de plus en plus de femme dans ce domaine. « Dans les années 70, quand j’ai commencé avec mon père, j’étais la seule. C’est donc chouette d’en voir de plus en plus et je pense que les effectifs de chasseuses vont continuer d’augmenter », explique-t-elle. Christine Demagistri avoue que l’approche n’est pas toujours la même entre une femme et un homme. « La sensibilité est différente. On hésite peut-être un peu plus avant de presser sur la détente, mais c’est comme ça », raconte-t-elle.