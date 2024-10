Leïla Hanini nommée déléguée à l’égalité entre femmes et hommes

Le canton du Jura tient sa nouvelle déléguée à l’égalité entre femmes et hommes. Le Gouvernement jurassien a nommé Leïla Hanini pour succéder à Angela Fleury, qui a occupé la fonction pendant 17 ans et part à la retraite. Âgée de 31 ans et domiciliée à Moutier, Leïla Hanini a notamment été députée au Parlement jurassien et conseillère de ville à Delémont, précise le Canton dans un communiqué ce lundi. Elle est titulaire d’un Master en sciences politiques et a notamment occupé un poste de collaboratrice scientifique au Service de l’action sociale. Elle prendra ses fonctions le 1er décembre prochain.

Le Parlement cantonal devra prochainement se prononcer sur une nouvelle organisation. Le poste de déléguée à l’égalité devrait être intégré au sein de la Chancellerie d’Etat afin d’assurer la coordination des politiques de l’égalité en lien direct avec les départements concernés. /comm-gtr