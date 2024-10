Octobre se pare une nouvelle fois de rose contre le cancer du sein

C’est la coutume en octobre : ce mois se pare de rose. Créée en 1985, l’action mondiale « Octobre rose » est consacrée à la sensibilisation et à l’information sur le cancer du sein. L’accent est notamment mis sur l’importance d’un dépistage précoce.

« Octobre rose » se décline aussi dans le Jura. La mise en lumière de la maladie reste utile chaque année. « Ces campagnes portent leurs fruits. On parle beaucoup plus librement du cancer du sein, il y a moins de tabous. Beaucoup plus de gens savent de quoi on parle », affirme Ludivine Mercier, présidente de la Ligue jurassienne contre le cancer. « Dans le Jura, ce qui est important, c’est que la population puisse voir ce qu’il y a à disposition. Il y a notamment les programmes de dépistages. Lorsque les femmes reçoivent leur lettre de l’association BEJUNE, elles doivent savoir de quoi il s’agit pour prendre rendez-vous afin de faire leur mammographie », poursuit Ludivine Mercier.

Pour sensibiliser sur la maladie, la Ligue jurassienne contre le cancer reste présente dans les pharmacies et les boulangeries. Elle se rendra également sur le marché de Delémont samedi. Par ailleurs, la Ligue est invitée par le Volleyball Franches-Montagnes qui disputera le 20 octobre un match de solidarité dans le cadre du mois « Octobre rose ».