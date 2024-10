Sur les traces du Moulin Joliat de Glovelier

Un plongeon dans le passé de Glovelier à travers un livre : c’est ce que propose Benoît Girard – habitant du village – qui publie « Le Moulin Joliat de Glovelier ». L’ancien directeur de la Bibliothèque cantonale jurassienne retrace l’histoire de ce moulin entre le 18e et le 20e siècles, qui a été détenu et géré par cinq générations d’une dynastie de meuniers, celle des Joliat. L’entreprise a été indispensable à la subsistance de la population locale.

« Je me suis penché sur les maisons anciennes de Glovelier qui ont du cachet. Et parmi elles se trouve l’ancien moulin dans la structure où il est actuellement. J’ai pu découvrir son histoire à travers les archives du canton du Jura, du canton de Berne et de l’ancien Évêché. J’ai également pu compter sur une personne qui possède un lot d’archives sur la famille Joliat. Grâce à cela, j’ai pu mettre sur pied une monographie sur ce moulin. Elle s’étend entre 1767, l’année où le premier Joliat a acheté le moulin, et 1895, où le dernier Joliat l’a vendu », explique l’auteur Benoît Girard. Le livre permet également de découvrir le quotidien de cette famille. « On entre effectivement dans la vie d’une famille telle qu’elle se présentait à la fin du 18e siècle et au 19e siècle, avec ses développements, ses difficultés et ses réussites », poursuit Benoît Joliat.

Outre l’histoire du Moulin Joliat de Glovelier, l’ouvrage propose aussi un guide qui dévoile quatre itinéraires pour découvrir les vestiges de la civilisation agraire et des usines hydrauliques établies dans la Combe Tabeillon. « Les traces les plus importantes sont des étangs. Il y a très peu d’autres éléments qui rappellent les moulins d’antan, mais ceux qui restent valent le déplacement », conclut Benoît Girard.