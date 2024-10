Des appartements protégés inaugurés à Haute-Sorne

Haute-Sorne a inauguré ses nouveaux appartements protégés. Le maître d’ouvrage Idril SA a présenté jeudi son complexe La Prairie à Bassecourt. Ainsi 24 logements sont d’ores et déjà terminés sur 47 et peuvent accueillir des personnes âgées désireuses de conserver leur autonomie. La plupart sont d’ailleurs déjà loués. Une crèche privée occupe aussi un des rez-de-chaussée. Un 4e immeuble sera prêt en début d’année prochaine. Deux autres bâtiments devraient sortir de terre l’année prochaine pour une mise en fonction en 2026. L’un d’entre eux accueillera des cabinets médicaux, un centre ophtalmologique et des appartements conventionnels. Pour le maire de Haute-Sorne, « c’est un super projet qui s’intègre parfaitement dans notre programme de législature où on a un volet sur la cohésion sociale et l’intégration. » Eric Dobler espère que ce lieu « génère de nouvelles énergies ». Il voit dans cet écoquartier un élément de promotion pour la commune. /ncp