Inauguration du centre des déchets carnés de Soyhières

Le centre des déchets carnés de Soyhières a bénéficié d’une cure de jouvence. Il a été inauguré ce jeudi en fin de matinée. Le projet de rénovation et d’agrandissement avait été accepté par l’Assemblée des délégués du Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs (SEOD) en novembre 2022 pour un budget d’environ 500'000 francs. L’installation datait de 1993 et ne respectait plus certaines normes d’hygiène. De plus, les passants pouvaient voir les prélèvements effectués sur les bêtes mortes suspendues. Ces scènes sont désormais cachées à la vue de tous grâce à un portail, relève l’équarrisseur ou, « comme peu de monde connait ce nom, le responsable des déchets carnés », explique en souriant Julien Chételat, également agriculteur.