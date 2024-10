Le bar du Théâtre du Jura accueillera une série de concerts

Un large éventail musical

Les artistes émergents français Nina Versyp et Grégoire Jokic seront les premiers à monter sur la scène du bar du TDJ le 10 octobre prochain. Les artistes du Jura bernois Simon Gerber et Sophie Noir, la zurichoise Pina Palau ou encore les Québécois Bonanza et Emile Bourgault fouleront par la suite les planches delémontaines. Et puis le groupe jurassien Léo & Amix clôturera cette série de concerts le 15 mai 2025.