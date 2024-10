Un nouveau visage pour la Birse

Pelleteuses, camions et autres engins s’affairent autour de la Birse. Entre Sorvilier et Court, la rivière est en travaux depuis 2023. L’idée c’est de réaménager l’espace à travers un Plan d’Aménagement des Eaux de la Birse (PAE). Ce projet voulu par le canton, ne date pas d'aujourd'hui car il a été initié en 2008 puis à vu le jour en 2016.



Plusieurs objectifs sont développés ici comme celui de revitaliser le cours d’eau pour « le rendre plus habitable pour une mixité de poissons », précise l’ingénieur civil en charge du premier tronçon de Sorvilier. Le projet a donc vu fleurir des aménagements biologiques spécifiques. Outre les souches, branches et troncs morts, des pieux en bois ont fleuri dans la Birse. Cela permet de créer différents régimes hydrauliques et différentes profondeurs, dans le but de satisfaire tous les poissons qui pourront désormais remonter le cours d’eau à leur guise. « Le but, c’est aussi de protéger le village contre les crues », souligne Nathalie Schranz, maire de Court.