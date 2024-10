AgroImpact, une démarche qui attire les agriculteurs jurassiens

François Monin était l’invité de « La Matinale » pour parler d’AgroImpact à l’échelle régionale, lui qui fait partie du comité de l’association. « Cela a été plutôt bien accueilli par les Jurassiens. Après une première séance d’information, une cinquantaine d’exploitations du Jura et du Jura bernois se sont inscrites sur la plateforme de manière volontaire. On voit une vraie dynamique dans la région, peut-être même plus forte que dans le reste de la Romandie », explique-t-il.

Au niveau financier, faire le bilan coute entre 500 et 1'000 francs, selon François Monin. En revanche, l’analyse est plus onéreuse. Cela peut aller de 5'000 à 10'000 francs, selon le directeur d’AgriJura. « Par contre, cela permet de créer de la plus-value. Sur les exploitations qui se sont engagées, on voit qu’en une année, le bilan carbone est payé. On attend aussi des soutiens des organismes étatiques », affirme-t-il. /lge