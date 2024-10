« Chaud Devant » : Lydia Besson

Lydia Besson, comédienne, metteuse en scène et costumière, est très active dans le monde du théâtre et plus particulièrement au Théâtre du Jura. Rendre accessible le théâtre au plus grand nombre est son défi de tous les jours.

La cuisine est également une culture, et la table, un lieu pour la partager. Lorsque Lydia Besson est aux casseroles, ça bouillonne, on s’active et on rigole en imaginant un décor de Top Chef. Elle nous reçoit chez elle, afin de préparer une belle gourmandise rappelant ses origines algériennes. /jmp