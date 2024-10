De nouvelles oppositions pour le plan spécial des Arquebusiers

De nouveaux écueils se dressent face au projet des Arquebusiers à Delémont. Des oppositions supplémentaires sont, en effet, parvenues à la commune au terme du dépôt complémentaire effectué par la ville à la suite de modifications apportées au plan spécial par le Conseil de ville. Le délai est arrivé à échéance lundi. Quatre oppositions concernent la distance entre certains riverains et des futurs bâtiments qui a été réduite de 15 à 9 mètres. Quatre autres sont en lien avec la route de Porrentruy et le dépose-minute. Une opposition est, par ailleurs, liée à l’écopoint et une dernière à l’accès à l’école. Enfin, l’hoirie qui avait signé une convention avec la ville pour retirer son opposition l’a finalement réactivée en raison de certaines décisions prises par le législatif, notamment celle qui impose 10% d’appartements à loyer modéré.

Des séances de conciliation seront organisées par la ville après les vacances d’automne. Le Conseil communal devra ensuite prendre position sur les oppositions qui sont maintenues et les transmettre au canton pour que ce dernier statut. Les opposants déboutés pourront éventuellement saisir le Tribunal administratif fédéral. /alr