Le PSJ dévoile un manifeste pour sortir de l’ornière financière

Le PS prône aussi une utilisation des ressources dirigées vers des politiques efficientes en demandant par exemple plus de « lisibilité » sur les retombées « parfois difficile à mesurer » des actions de la Promotion économiques et des structures qu’elle soutient. « Personne ne comprend plus rien à ces structures », lâche Loïc Dobler.







« Pas un frein à l’endettement mais un frein au développement »

Pour donner davantage de marge de manœuvre à l’Etat, et au débat politique sur les moyens à disposition pour mener des politiques publiques, les socialistes veulent aussi desserrer la bride du frein à l’endettement, fixé à 80%. « Ce n’est pas un frein à l’endettement, mais un frein au développement. D’autres cantons utilisent les comptes, donc la réalité financière, plutôt que les prévisions budgétaires comme on le fait dans le Jura. L’adapter un tout petit peu serait un minimum », plaide Raphaël Ciocchi. À l’instar du groupe d’experts qui a appuyé dernièrement le Gouvernement jurassien et dressé un rapport, le PSJ plaide aussi pour une réforme plus vaste de l’Etat. En finir avec les catalogues d’économies de bouts de chandelle, réévaluer le patrimoine de l’Etat, réforme institutionnelle et un Jura composé d’une dizaine de grandes communes font partie des axes communs. « Quand on a les mêmes sources d’information, on arrive souvent au même résultat. Notre point de vue se complète quand même par beaucoup de mesures envers la population », résume Loïc Dobler.