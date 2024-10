Taux de chômage stable à la fin septembre

Le taux de chômage reste stable contrairement au mois précédent. A la fin septembre il s’établit à 4,1%. Au total, 1'983 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régionale de placement (ORP) du Jura, dont 1’487 chômeurs et 496 demandeurs d'emploi non chômeurs, ce qui représente 6 chômeurs de moins qu’à fin aout. L’ensemble des demandeurs d’emploi suivis à l’ORP a progressé de 16 personnes par rapport à fin août et représente 5.5% de la population active domiciliée dans le Jura.

Par rapport à la même période l’année précédente, le taux de chômage a connu une augmentation de 0,8 point.

Dans le détail, le taux de chômage s’est fixé à 4.5% dans le district de Delémont, 4.4% dans celui de Porrentruy et 2.2% dans celui des Franches-Montagnes. Au plan national, le taux de chômage a augmenté de 0.1pt. A fin septembre, il se situe à 2.5%.

En ce qui concerne les réductions de l’horaire de travail (RHT), 50 entreprises étaient autorisées à y recourir en septembre, ce qui représente 5 de plus qu’en août. /comm-ero