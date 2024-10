Un artiste de street art mondialement connu s’expose dans le Jura

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 5 octobre à 18h à l’ancienne usine Condor de Courfaivre. Le public pourra assister à deux défilés proposés par un créateur parisien et une créatrice toulousaine. Des artistes agrémenteront également la soirée et Kool Koor proposera une performance en direct. Un bar et de la petite restauration seront proposés aux visiteurs tout au long de l’exposition. L’usine accueillera également des jams et des ateliers animés par des artistes locaux et internationaux. /mmt