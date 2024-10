Un cours de sport adapté aux enfants en situation de handicap physique voit le jour à Delémont. Issue d’une collaboration entre le Service de l’Enseignement et le joueur de handibasket Loris Gschwind, ce projet a pour objectif de faire découvrir aux enfants porteurs d’un handicap physique différentes activités sportives dans un cadre adapté qui favorise leur intégration et leur épanouissement. « Il est aujourd’hui essentiel de donner aux enfants en situation de handicap physique, qui ont peut-être moins d'occasions de pratiquer des sports en club, en famille ou à l'école, la chance de bénéficier d'une activité physique et sportive régulière », indique vendredi un communiqué de l’État jurassien. Cette initiative a été lancée par le joueur ajoulot, qui a constaté l’absence d’une telle offre dans le canton.

Le projet sera diffusé aux écoles durant les premières semaines de la nouvelle année scolaire. /comm-ero