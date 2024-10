« Wouah » dans les yeux du public

Anthony Helg, l’initiateur de l’événement, précise ainsi que de nombreuses compétences sont présentes dans le canton mais sont parfois méconnues du public. « Quand on cherche sur internet, on ne sait pas sur quoi on tombe. On n’a pas les conseils », relève l’Ajoulot. Ce salon a justement pour objectif d’offrir un contact privilégié entre le prestataire et le client potentiel : « Ça permet de rassurer le client, de pouvoir comprendre ses vœux et donner des conseils ». /ncp