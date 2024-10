Un 14e Marché d’automne de Champoz agrandi

Le Marché d’automne de Champoz a rythmé les rues du village du Jura bernois ce samedi. La 14e édition du plus grand marché d’automne de Suisse romande a pu profiter d’un temps sec. Les rues de Champoz ont d’ailleurs pu compter quelques exposants de plus qu’à l’accoutumée. La grande majorité vient de la région, mais certains viennent de plus loin pour vendre leurs produits artisanaux. Tom Bühlmann est allé à leur rencontre pour savoir comment ils se sont retrouvés à faire affaire dans les rues championnes.