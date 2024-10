Une Désalpe du Boéchet remplie d’émotion

Avant de poser ses valises à la Combe à la Biche, le couple a vécu huit ans à Nods, sur les hauteurs du Chasseral où les talus sont très escarpés. Le nouvel environnement est mieux adapté au berger de 66 ans et à la bergère de 60 ans. « Au Chasseral on avait la plus belle vue mais le pire terrain. Ici, c’est quand même un petit peu plus facile », souligne Madeleine Schmied qui, comme son époux Claude, attend avec impatience le printemps pour voir les vaches reprendre possession des pâturages de la Combe à la Biche. /nmy