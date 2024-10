Fausse alerte au gaz à Cornol

Fausse alerte à Cornol. Dimanche après-midi vers 14h la centrale de la police cantonale jurassienne a été alertée d’une possible fuite de gaz dans une usine du village. Les sapeurs-pompiers du Service d’incendie et de secours Mont-Terri sont intervenus rapidement. Ils ont mis en place un périmètre de sécurité. Ils ont été appuyés par un officier du groupe d’intervention atomique et chimique du CRISD. Après analyses, il s’est avéré que l’alarme a été déclenchée par une cause technique indéterminée, indique la police cantonale dans son communiqué. Elle précise qu'aucune fuite de gaz n’a été constatée, la population n’a donc pas été exposée à un danger. La route entre Alle et Cornol a été fermée pendant la durée de l'intervention. /comm-tna