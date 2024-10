Les mots pour tenter de résoudre une crise dont on ne parle pas assez

C’est un conflit qui perdure et pour lequel il ne semble pas y avoir de solution. La République démocratique du Congo est gangrénée par les conflits entre groupes armés. Il en existerait plus de 120 aujourd’hui. Les conflits sont particulièrement virulents dans l’est du pays, près de la frontière avec le Rwanda. Les raisons à cette crise sont multiples et complexes, et c’est la population congolaise qui en paie le plus lourd tribut.





Une crise encore trop invisible

Pour tenter de trouver des solutions à ces problèmes, le monde académique congolais, pense, analyse, réfléchit, propose. En septembre 2023, un colloque réunissant de nombreux experts sur la question a eu lieu sous les auspices de l’Université Officielle de Bukavu (UOB). Il a été mis sur pied par le Dr Pierre Maurer, Bruntrutain d’origine aujourd’hui installé à Kinshasa. De ce colloque est né un livre, « Groupes armés et Développement en RD Congo : Dynamiques, Enjeux et Perspectives ». Il compile les interventions faites lors du colloque, dresse un bilan de la situation et propose des pistes pour l’avenir. L’ouvrage s’intéresse notamment aux divers programmes de démobilisation et de réinsertion qui ont été mis en place par les autorités, mais qui n’ont pas porté leurs fruits. « Notre idée c’était de faire une photographie de la situation par secteur, pour pouvoir comparer et voir si les choses s’améliorent ou se détériorent, mais aussi parler d’une crise gravissime qui touche des millions de personnes et dont on ne parle jamais », explique Pierre Maurer.

Cette relative invisibilité s’explique notamment par le fait qu’au sein même de la RDC, la question des violences et des groupes armés n’est pas au centre du débat. « Du point de vue national déjà on trouve peu d’intérêt, c’est ce qui fait que le conflit existe, mais que l’on n’en parle pas trop à l’extérieur, explique Marie-José Kumutima, chargée de programmes au FES Congo (Friedrich-Ebert-Stiftung). Peut-être que les académiques pourront réussir là où les politiques ont échoué. »