Complexe scolaire de Courtételle : début des travaux en décembre

Les travaux de construction du nouveau complexe scolaire de Courtételle débuteront début décembre. C’est ce qu’annonce ce lundi la commission de construction dans un communiqué. Les élèves et les sociétés locales ne prendront toutefois possession du nouvel écrin qu’en janvier 2027, soit six mois plus tard que prévu. En cause : un déficit de main d’œuvre dans le domaine de la construction. La commission indique que cet allongement du délai n’aura pas de conséquence sur l’enseignement et n’engendrera pas de frais supplémentaires.

Pour rappel, le nouveau complexe scolaire de Courtételle est devisé à 18 millions de francs. Il comprendra quatorze salles de classe et de co-enseignement, une grande salle polyvalente et une double salle de gymnastique. Une fois les travaux de dépollution et de désamientage achevés, l’ancien complexe et l’actuelle salle de gymnastique – construits en 1960 – seront démolis. /comm-rch