Fermetures nocturnes sur l’A16

Des travaux de nuit seront effectués cette semaine sur l’autoroute A16. Le tronçon situé entre Delémont-Est et Courgenay sera fermé dans les deux sens de lundi soir à mercredi matin entre 21h et 5h. Entre mercredi soir et vendredi matin, la fermeture concernera le tronçon entre Glovelier et Porrentry-Ouest. Des travaux de nettoyage, électromécaniques, et de sécurisation des niches doivent être menés, selon le Service des infrastructures. Les signalisations réglementaires seront mises en place. /comm-alr