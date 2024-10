Les covoitureurs doivent passer à la caisse à Glovelier

Les places de covoiturage sont désormais payantes à Glovelier. La commune de Haute-Sorne a récemment décidé de poser des horodateurs sur plusieurs zones de stationnement aux abords de la halle polyvalente et du terrain de football. Le parking utilisé par les personnes qui partagent une voiture pour aller travailler n’est donc plus gratuit, ce qui fait grincer quelques dents. « On est actuellement dans une phase de transition. On vient d’instaurer ce système et des réglages doivent encore être apportés, notamment au niveau des tarifs », explique le maire de Haute-Sorne, Eric Dobler. Le prix a été fixé à cinq francs par jour. « On estime que c’est un montant supportable, mais il faut qu’on l’évalue », souligne le responsable communal.