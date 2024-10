Matthieu Vermeille est le nouveau médecin cantonal

Le Jura tient son nouveau médecin cantonal. Le Gouvernement a nommé le docteur Matthieu Vermeille pour succéder à Antonios Liolios, qui a occupé le poste ces deux dernières années. Il entrera en fonction le 1er novembre prochain à 60%, puis à 80% dès le 1er décembre.

Âgé de 44 ans et domicilié à Porrentruy, Matthieu Vermeille a donc été choisi pour assurer la protection de la santé publique jurassienne. Le nouveau médecin cantonal a travaillé au sein de plusieurs hôpitaux universitaires : CHUV, Bâle et Genève. Spécialiste en radio-oncologie, il est aussi diplômé en gestion d’afflux massif des patients et détient un certificat d’études avancées en communication de crise. Matthieu Vermeille finalise actuellement une haute formation axée sur la gestion des soins de santé. Le Jurassien a également servi dans l’armée suisse comme conseiller scientifique et médecin des opérations spéciales.

Matthieu Vermeille travaillera en collaboration avec Amandine Schaller, qui conserve son poste de médecin cantonale adjointe à temps partiel. /comm-rch