Une baisse progressive des effectifs à l’administration municipale de Delémont

Delémont élague dans les postes au sein de son administration municipale. Le Conseil communal a donné des informations en ce sens lundi dernier lors de la séance du Conseil de ville. L’exécutif communal s’est exprimé en réponse à une interpellation de Noémie Chiffelle Lachat (PS). L’élue socialiste souhaitait que le Conseil communal précise ses objectifs sur sa volonté de réduire le nombre de postes annoncée en juin dernier lors de la présentation des comptes 2023 de la ville. Le processus est en route et a déjà permis une diminution progressive des effectifs. Le Conseil communal a mis en place depuis l’an dernier une analyse systématique de tous les postes à repourvoir à la suite d’un départ naturel. La mesure vise à évaluer si la réoccupation du poste à 100% se justifie ou non. Une diminution progressive des effectifs a ainsi d’ores et déjà été opérée, de l’ordre de 5,49 équivalents plein-temps (EPT). Le Conseil communal souhaite poursuivre le processus dans les trois prochaines années avec l’objectif d’arriver à un total de 177 EPT, soit une réduction graduelle de 12 EPT par rapport à la liste des effectifs maximaux possibles. Pour rappel, Delémont avait décidé de créer plus de 18 postes en 2018. La démarche de réduction des effectifs en cours s’opère avec le but de maintenir la capacité de fonctionnement et le niveau de prestations. Elle concerne tous les départements et services mais une planification précise n’a pas encore été établie. Des analyses plus détaillées doivent encore être menées. /fco