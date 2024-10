Jean-Paul Miserez : « Le SIRD a été créé pour développer le tourisme »

Le Syndicat d’initiative de la région delémontaine se bat pour les loisirs et le tourisme dans le district. Jean-Paul Miserez, président du SIRD, était l’invité de « La Matinale » ce mardi pour parler de ses activités. Ce syndicat d’initiative existe depuis longtemps et a encore de gros projets sur le feu, notamment le site internet qui enregistre de nombreuses visites et quelques adaptations sur le tracé de la Valdorée.