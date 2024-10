Le dépistage du cancer du sein BEJUNE champion national

L’espace BEJUNE est champion de Suisse du dépistage du cancer du sein. Selon un rapport de monitoring national des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par l’Université de Lausanne sur mandat de Swiss Cancer Screening, 60,4 % des femmes éligibles à la mammographie dans les cantons de Berne, Neuchâtel et du Jura y participent. La moyenne nationale atteint 47,3 %. « Ces résultats sont réjouissants et montrent l’intérêt de la population pour cette prestation de santé publique », se réjouit l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE qui transmet ces chiffres en ce mois d'octobre consacré à la cause. Ces chiffres sont basés sur la période 2019-2021. /mmi-comm