Les Enfers revoient la gestion du cimetière et des inhumations

Un document qui règle les questions d’organisation du cimetière et des inhumations aux Enfers. Les citoyens de la commune franc-montagnarde ont accepté à l’unanimité lundi soir en assemblée communale de dissoudre le syndicat « Arrondissement de sépulture Montfaucon-Les Enfers ». Cette décision doit encore être validée par le canton du Jura. Toujours à propos de ce dossier, les ayants droit ont ensuite approuvé un nouveau règlement d’organisation et d’administration de l’entente intercommunale. Le document réparti les tâches, auparavant accomplies par le syndicat, entre les deux communes. Les citoyens de Montfaucon devront aussi se prononcer à ce sujet lors d’une prochaine assemblée communale. Le règlement concernant les inhumations et le cimetière des deux communes a également été validé. La secrétaire communale des Enfers nous a précisé que tous ces éléments ne provoquent pas de modification au niveau pratique, mais seulement au niveau organisationnel.





D’autres règlements approuvés

Durant l’assemblée, les citoyens des Enfers ont encore accepté le règlement communal relatif à l’approvisionnement en eau potable ainsi que le document se rapportant à l’évaluation et au traitement des eaux. Ils ont également approuvé le règlement communal sur les élections. /comm-nmy